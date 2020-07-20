В SCM обвинили Лещенко в лоббировании интересов ферросплавщиков

Бывший народный депутат и действующий член наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Сергей Лещенко лоббирует интересы собственников ферросплавного бизнеса, используя манипуляции в отношении бизнеса System Capital Management (SCM).

Об этом пишет директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко в колонке для Kyiv Post.

По ее словам, если использовать терминологию Лещенко, то именно ферросплавный бизнес, который принадлежит Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку, хочет получить в заложники украинскую энергетику, и в том числе иностранных инвесторов, которые вложили деньги в сектор возобновляемых источников.

В то же время, Емченко отмечает, что ферросплавные заводы как крупнейшие потребители электроэнергии заинтересованы в заниженных регулируемых ценах на электроэнергоносители для сохранения сверхприбылей.

"Продавая продукцию своих предприятий по рыночным ценам на внешних рынках, они пытаются сохранить для своих частных немодернизированных производств заниженную регулируемую цену энергоносителей. Так формируются их, ферросплавщиков, сверхприбыли. И государственные сверхубытки", - акцентирует внимание директор по коммуникациям SCM.

Емченко отмечает, что в ментальности собственников ферросплавного бизнеса, лоббирование всевозможных льгот с помощью политиков, журналистов и даже правоохранителей выглядит куда более действенным инструментом повышения доходности бизнеса, чем инвестиции в модернизацию, энегоэффективность и компетенции менеджмента.

"Сейчас всем игрокам, в том числе западным, очень важно не пойти на поводу у профессиональных политических лоббистов-манипуляторов. Единственный верный путь для Украины и ее друзей за рубежом – поддерживать не фамилии, а институциональные реформы. Именно они позволят обуздать неэффективность, ставшую отличительной чертой украинской экономики", - подытожила Наталья Емченко.

Напомним, ранее инвестор и соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что народные депутаты, действия которых связывают с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.