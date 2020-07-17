Тынный: Коломойский блокирует законопроект о поддержке производителей "зеленой" энергии

Фото: Игорь Тынный (из открытых источников)

Количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 компаний и все они готовятся к международным судам с Украиной

Народные депутаты, действия которых связывают с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.

Об этом заявил инвестор и соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на своей странице в Facebook.

"Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали более тысячи трехсот поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба - чтобы инвесторы разорились. Параллельно с этим... нардеп Палица (Игорь Палица, депутат от группы "За будущее", - ред.) прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться придется продать бизнес тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине есть? Правильно! У тех кто годами грабит "Укрнафту", "Энергоатом", "Центрэнерго", государственные угольные шахты и так далее", - заявил Тынный.

По его словам, количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 компаний и все они готовятся к международным судам с Украиной.

"Мы видим истинные намерения власти. Планируем судиться заграницей и акции протеста... Конфронтация предполагается 4 года минимум", - добавил Тынный.

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосование во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие не согласованных решений в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи.

По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Сегодня долги государственному "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.