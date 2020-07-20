У SCM звинуватили Лещенка в лобіюванні інтересів феросплавників

Колишній народний депутат і чинний член наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко лобіює інтереси власників феросплавного бізнесу, використовуючи маніпуляції щодо бізнесу System Capital Management (SCM).

Про це пише директор з комунікацій СКМ Наталя Ємченко у колонці для Kyiv Post.

За її словами, якщо використовувати термінологію Лещенко, то саме феросплавний бізнес, який належить Ігорю Коломойському і Віктору Пінчуку, хоче отримати в заручники українську енергетику, і в тому числі іноземних інвесторів, які вклали гроші в сектор поновлюваних джерел.

Водночас, Ємченко зазначає, що феросплавні заводи як найбільші споживачі електроенергії зацікавлені в занижених регульованих цінах на енергоносії для збереження надприбутків.

"Продаючи продукцію своїх підприємств за ринковими цінами на зовнішніх ринках, вони намагаються зберегти для своїх приватних немодернізованих виробництв занижену регульовану ціну енергоносіїв. Так формуються їх, феросплавників, надприбутки. І державні великі збитки", - наголошує директор з комунікацій SCM.

Ємченко зазначає, що в ментальності власників феросплавного бізнесу, лобіювання всіляких пільг з допомогою політиків, журналістів і навіть правоохоронців виглядає куди більш дієвим інструментом підвищення прибутковості бізнесу, ніж інвестиції в модернізацію, енергоефективність і компетенції менеджменту.

"Зараз всім гравцям, у тому числі західним, дуже важливо не піти на поводу у професійних політичних лобістів-маніпуляторів. Єдиний вірний шлях для України та її друзів за кордоном - підтримувати не прізвища, а інституційні реформи. Саме вони дозволять приборкати неефективність, стала відмінною рисою української економіки", - підсумувала Наталія Ємченко.

Нагадаємо, раніше інвестор і співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що народні депутати, дії яких пов'язують з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту №3658 про підтримку виробників електроенергії з ВДЕ, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і змусити їх віддати свої активи.