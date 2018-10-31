Рахункова палата перевірить Укрзалізницю

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" у масштабній корупції

Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу відомства.

Як зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, останнім часом виникає дуже багато запитань та зауважень до роботи цього товариства. "Тільки цього року "Укрзалізниця" вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо "Укрзалізниці" постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються", - сказав він.

Пацкан нагадав, що компанію неодноразово звинувачували у розтратах та необґрунтовано високих цінах закупівель. "Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію тощо. У Рахунковій палаті, після оновлення її складу, вже поставало питання про необхідність проведення аудиту в "Укрзалізниці". Зважаючи, що цьогорічний план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається обмаль часу, обговорюється можливість перевірки цього товариства наступного року", - сказав Валерій Пацкан.

Як писало РБК-Україна, в "Укрзалізниці" на сьогоднішній день немає помітних зрушень у боротьбі з корупцією, а прийнята антикорупційна програма фактично не виконується.

Відзначимо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.