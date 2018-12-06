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Счетная палата проверит расходы на оборону и переселенцев

Новости » Экономика    06.12.2018 - 15:21
Счетная палата проверит расходы на оборону и переселенцев
Фото: Счетная палата (twitter.com/nab_ukr)

Аудит коснется складов и арсеналов боеприпасов Вооруженных сил

Счетная палата в ближайшее время утвердит план аудитов на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, Счетная палата планирует проверить, как расходовались средства, выделенные Министерству обороны на создание боеприпасов, а также провести аудит на складах и арсеналах боеприпасов Вооруженных сил. Также планируют проверить, как используются бюджетные средства, которые выделяются на разработку новых и модернизацию существующих систем спецсвязи, защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам.

Кроме того, на следующий год планируется аудит Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также аудит использования средств, выделенных на расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.

В пресс-службе отметили, что в этом году Счетная палата проверяла, как расходовались средства, выделенные на внутренне перемещенных лиц, военных, ветеранов. Аудит показал, что Минобороны в течение последних двух лет неэкономно использовало более 600 млн грн, выделенных на строительство или приобретение жилья для военнослужащих. И это при том, что количество военных, которые стоят в очереди, уже более 47 тысяч. В целом в течение 2016-2017 годов должны были построить или купить для военных 2200 квартир, но по факту получили меньше половины от запланированного.

Отметим, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.

Напомним, что в октябре 2018 года Счетная палата во время аудита выявила ненадлежащее управление Министерством инфраструктуры об'объектами госсобственности, которые принадлежат к сфере его управления.

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