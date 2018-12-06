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Рахункова палата перевірить витрати на оборону і переселенців

Новини » Економіка    06.12.2018 - 15:21
Рахункова палата перевірить витрати на оборону і переселенців
Фото: Рахункова палата (twitter.com/nab_ukr)

Аудит торкнеться складів і арсеналів боєприпасів Збройних сил

Рахункова палата найближчим часом затвердить план аудитів на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За даними прес-служби, Рахункова палата планує перевірити, як витрачалися кошти, виділені Міністерству оборони на створення боєприпасів, а також провести аудит на складах і арсеналах боєприпасів Збройних сил. Також планують перевірити, як використовуються бюджетні кошти, які виділяються на розробку нових та модернізацію існуючих систем спецзв’язку, захисту інформації, кіберзахисту і протидії технічним розвідкам.

Крім того, на наступний рік планується аудит Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також аудит використання коштів, виділених на розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

У прес-службі зазначили, що цього року Рахункова палата перевіряла, як витрачалися кошти, виділені на внутрішньо переміщених осіб, військових, ветеранів. Аудит засвідчив, що Міноборони протягом останніх двох років неекономно використало понад 600 млн грн, виділених на будівництво чи придбання житла для військовослужбовців. І це при тому, що кількість військових, які стоять в черзі, вже понад 47 тисяч. Загалом впродовж 2016-2017 років мали збудувати чи купити для військових 2200 квартир, але по факту отримали менше половини від запланованого.

Відзначимо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року Рахункова палата під час аудиту виявила неналежне управління Міністерством інфраструктури об'єктами держвласності, що належать до сфери його управління.

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