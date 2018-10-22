Счетная палата за 22 года выявила нарушений на 310 млрд гривен, - Порошенко

Фото: Порошенко встретился с коллективом Счетной палаты (www.president.gov.ua)

К сожалению, уровень реагирования на отчеты Счетной палаты является невысоким

Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с коллективом Счетной палаты, сообщает корреспондент РБК-Украина.

При этом президент отметил необходимость тщательного соблюдения и выполнения выводов Счетной палаты.

"Скажите мне насколько эффективным было, когда выявленные нарушения передаются в органы власти, насколько реакция органов власти была той, которой ждал и президент, и Счетная палата. Думаю, что нас это точно не удовлетворяло. И сейчас мы должны повысить уровень реагирования на отчет Счетной палаты", - сказал он.

Президент отметил, что по результатам всех контрольных мероприятий Счетной палатой предоставлялись обоснованные, взвешенные и конкретные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации, недопущению и предотвращению различного рода нарушениям и недостаткам.

Порошенко также отметил важность роли Счетной палаты в мониторинге средств государственных предприятий.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Счетная палата предлагает увеличить доходы бюджета на 13,2 млрд грн за счет поступлений налога на прибыль предприятий и на 4,4 млрд грн за счет акцизного налога.