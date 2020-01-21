Счетная палата проведет более 80 аудитов, в том числе в Раде, на УЗ и на "Укрпочте"

Счетная палата Украины в этом году проведет более 80 аудитов, включая проверки Верховной рады, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров, СНБО, Конституционного суда, "Укрзализныци", "Укрпочты", Службы внешней разведки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, план работы Счетной палаты на 2020 год также предусматривает аудит эффективности использования средств госбюджета на поддержку энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Ведомство, кроме того, проведет аудит управления госсобственностью в нефтегазовом комплексе, использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Подчеркнем, Счетная палата проверит и использование бюджетных средств Министерством обороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, а также проанализирует выполнение рекомендаций по результатам предыдущего аудита.

Указано также, что Счетная палата намерена проверить Антимонопольный комитет, Нацполицию, Пенсионный фонд и Фонд госимущества, а также провести ряд международных аудитов.

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты.

Как писало РБК-Украина, Счетная палата проведет аудит Верховной рады 7-го и 8-го созыва, отчет которого будет представлен в марте 2020 года.