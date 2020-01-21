ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Счетная палата проведет более 80 аудитов, в том числе в Раде, на УЗ и на "Укрпочте"

Новости » Политика     21.01.2020 - 13:25
Счетная палата проведет более 80 аудитов, в том числе в Раде, на УЗ и на "Укрпочте"
Фото: Счетная палата (twitter.com/nab_ukr)

Счетная палата проверит и использование бюджетных средств Минобороны на закупку военной техники

Счетная палата Украины в этом году проведет более 80 аудитов, включая проверки Верховной рады, Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров, СНБО, Конституционного суда, "Укрзализныци", "Укрпочты", Службы внешней разведки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, план работы Счетной палаты на 2020 год также предусматривает аудит эффективности использования средств госбюджета на поддержку энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Ведомство, кроме того, проведет аудит управления госсобственностью в нефтегазовом комплексе, использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Подчеркнем, Счетная палата проверит и использование бюджетных средств Министерством обороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, а также проанализирует выполнение рекомендаций по результатам предыдущего аудита.

Указано также, что Счетная палата намерена проверить Антимонопольный комитет, Нацполицию, Пенсионный фонд и Фонд госимущества, а также провести ряд международных аудитов.

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты.

Как писало РБК-Украина, Счетная палата проведет аудит Верховной рады 7-го и 8-го созыва, отчет которого будет представлен в марте 2020 года.

В Раде объявили конкурс на должности членов Счетной палаты Кабмин объявил тотальный аудит лесхозов
Новости Украины Счетная палатааудит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь