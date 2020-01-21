Рахункова палата проведе більше 80 аудитів, в тому числі в Раді, на УЗ і на "Укрпошті"

Фото: Рахункова палата (twitter.com/nab_ukr)

Рахункова палата перевірить і використання бюджетних коштів Міноборони на закупівлю військової техніки

Рахункова палата України в цьому році проведе більше 80 аудитів, включаючи перевірки Верховної ради, Центральної виборчої комісії, Кабінету міністрів, РНБО, Конституційного суду, "Укрзалізниці", "Укрпошти", Служби зовнішньої розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Згідно з повідомленням, план роботи Рахункової палати на 2020 рік також передбачає аудит ефективності використання коштів держбюджету на підтримку енергоблоків та об'єкта "Укриття" і заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Відомство, крім того, проведе аудит управління держвласністю у нафтогазовому комплексі, використання коштів на розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському та українсько-угорському кордоні.

Підкреслимо, Рахункова палата перевірить і використання бюджетних коштів Міністерством оборони на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки, а також проаналізує виконання рекомендацій за результатами попереднього аудиту.

Зазначено також, що Рахункова палата має намір перевірити Антимонопольний комітет, Нацполіцію, Пенсійний фонд і Фонд держмайна, а також провести ряд міжнародних аудитів.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету оголосив конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Як писало РБК-Україна, Рахункова палата проведе аудит Верховної ради 7-го і 8-го скликання, звіт якого буде представлений в березні 2020 року.