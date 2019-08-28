Счетная палата оценила потери госбюджета от укрепления гривны

Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укрепление нацвалюты привело к потере 9,2 миллиарда гривен

Государственный бюджет Украины недополучил 9,2 миллиарда гривен из-за укрепления курса гривны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, укрепление гривны к доллару США на 9% привело к невыполнению плана доходов госбюджета.

"По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд грн доходов. Но укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности", - сообщил Пацкан.

Пацкан также отметил, что при разработке проекта госбюджета на 2020 год необходим более качественный прогноз курса гривны.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 28 августа курс доллара на межбанке в продаже вырос на 7 копеек и составляет 25,22 грн/дол. Курс в покупке равен 25,20 гривен за доллар.

Также ранее сообщалось, что Украина попала в список из 67 стран, которые не соответствуют минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Соответствующий доклад был опубликован Государственным департаментом США.