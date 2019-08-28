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Рахункова палата оцінила втрати держбюджету від зміцнення гривні

Новини » Економіка    28.08.2019 - 18:46
Рахункова палата оцінила втрати держбюджету від зміцнення гривні
Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміцнення нацвалюти призвело до втрати 9,2 мільярда гривень

Державний бюджет України недоотримав 9,2 мільярда гривень за зміцнення курсу гривні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Як заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, зміцнення гривні до долара США на 9% призвело до невиконання плану доходів держбюджету.

"За оцінкою Рахункової палати, за меншого офіційного курсу, ніж прогнозувалося, недоотримано 9,2 млрд грн доходів. Але зміцнення гривні не є наслідком успіхів економіки України, або зростання її інвестиційної привабливості", - повідомив Пацкан.

Пацкан також зазначив, що при розробці проекту держбюджету на 2020 рік необхідний більш якісний прогноз курсу гривні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 28 серпня курс долара на міжбанку у продажу виріс на 7 копійок і становить 25,22 грн/дол. Курс купівлі дорівнює 25,20 гривень за долар.

Також раніше повідомлялося, що Україна потрапила в список 67 країн, які не відповідають мінімальним вимогам прозорості в бюджетно-податковій сфері. Відповідний звіт було опубліковано Державним департаментом США.

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