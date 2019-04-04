Счетная палата обнародовала результаты аудита программы "теплых кредитов"

Счетная палата обнародовала результаты аудита Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2020 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Как отмечается в отчете, на программу в течение 2016-2018 годов использовано из госбюджета более 2 млрд грн. Воспользовались "теплыми кредитами" за этот период 240 тыс. заемщиков, среди которых почти 86% населения.

"В 2016-2018 годах целевые показатели Государственной программы выполнены частично - только одно задание из трех", - говорится в сообщении.

В Счетной палате также отмечают, что Государственная программа не содержит результативных показателей фактического количества промышленных объектов и жилых домов, которые в первую очередь подлежат проведению мероприятий по энергосбережению. "Это делает невозможным осуществление расчета объективной и обоснованной потребности в объемах финансирования, необходимых для достижения определенной цели", - добавили в пресс-службе.

В отчете также отмечается, что из предусмотренных по бюджетной программе 2 млрд грн на функционирование Фонда энергоэффективности, часть (400 млн грн) перераспределены для финансирования мероприятий Государственной программы в 2017-2018 годах. В 2018 году 1,5 млрд грн государственного бюджета направлено на формирование уставного капитала государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" с целью обеспечения его функционирования. Вместе с тем указанные средства на осуществление уставной деятельности не использовались.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделил 400 млн гривен на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления зданий.

Как сообщало РБК-Украина, Счетная палата по 2018 год выявила нарушения в бюджетной сфере на 17 млрд грн.