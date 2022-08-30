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Счетная палата назвала потери доходов госбюджета из-за войны

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Украина, Вторник 30 августа 2022 14:46
Счетная палата назвала потери доходов госбюджета из-за войны Фото: госбюджет недополучил 176 млрд гривен из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за полномасштабной военной агрессии России недопоступление отдельных доходов государственного бюджета в январе-июне 2022 года составили не менее 176 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

За счет сокращения импорта, ВВП, прибыли предприятий и рабочих мест бюджет недополучил 104 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, по оценке Минэкономики, из-за российской военной агрессии экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От повреждений и разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямые убытки по состоянию на 13 июня составили почти 48 млрд долларов, или 1,4 трлн гривен, что значительно сократило доходы государственного бюджета.

Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга составили почти половину всех поступлений общего фонда. Основным кредитором государственного бюджета на внутреннем рынке государственных заимствований стал Национальный банк, который приобрел две трети размещенных в I полугодии этого года ОВГЗ на сумму 225 млрд гривен. От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд гривен. Эти средства предоставили международные финансовые организации и страны-партнеры.

Напомним, расходы государственного бюджета на нужды безопасности и обороны в 2022 году уже увеличена ориентировочно на 807,5 млрд гривен.

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