ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На счетах Госказначейства скопилась рекордная сумма в валюте

Киев, Понедельник 04 января 2021 16:55
На счетах Госказначейства скопилась рекордная сумма в валюте
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен. Это рекордная сумма средств за последние десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, на Едином казначейском счете (ЕКС) находится 12 млрд гривен, а на счетах в иностранной валюте - 58,7 млрд гривен.

На счетах Госказначейства скопилась рекордная сумма в валюте

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1 075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1 059,9 млрд гривен), откорректированного в течение года.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины на 2021 год запланированы в сумме 1 084 млрд гривен, что на 6,1% больше доходов 2020 года (1022 млрд гривен). Расходы предусмотрены в сумме 1 320 млрд гривен, что на 0,6% больше, чем в 2020 году (1 312 млрд гривен).

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Министерство финансов Украиныказначействосчета

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь