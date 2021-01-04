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На рахунках Держказначейства накопичилася рекордна сума в валюті

Київ, Понеділок 04 січня 2021 16:55
На рахунках Держказначейства накопичилася рекордна сума в валюті
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень. Це рекордна сума коштів за останні десять років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) знаходиться 12 млрд гривень, а на рахунках в іноземній валюті - 58,7 млрд гривень.

На рахунках Держказначейства накопичилася рекордна сума в валюті

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України на 2021 рік заплановані у сумі 1 084 млрд гривень, що на 6,1% більше доходів 2020 року (1022 млрд гривень). Видатки передбачені в сумі 1 320 млрд гривень, що на 0,6% більше, ніж в 2020 році (1 312 млрд гривень).

У законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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