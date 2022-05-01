Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу одесской ПВО, - спикер ОВА

"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", - отметил Братчук.

Спикер ОВА также рассказал, что вечером 30 апреля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому, и констатировал, что к сожалению были "прилеты".

"Взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты, на эту минуту она не подлежит ремонту. Там продолжается спасательная операция", - говорит он.

Братчук также уточнил, что противник стрелял по Одессе с территории временно оккупированного Крыма, используя БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс".

Он напомнил, что такие ракеты РФ ранее использовала во время обстрелов Сирии.