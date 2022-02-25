Счастье уничтожено на 80 %, в Новоайдаре взорвали мосты, – Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника .

Глава администрации рассказал, что город Счастье уничтожен на 80 %. Несмотря на это, обстрелы населенного пункта продолжаются. Что касается эвакуации, то организованный выезд был сорван.

"Наконец-то утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом. Обстреляны из "градов" школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель. Завтра снова будем пытаться организовать эвакуацию", – написал Гайдай.

Кроме того, он упомянул и о других городах Луганщины. В частности, в Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали частные дома и инфраструктура. Один человек погиб.

В Новоайдаре взорвали "старый" и "новый" мосты. Также ведутся обстрелы Золотого, Новотошковского и Попасной. В последней застряли два поезда с эвакуированными. Если колею не отремонтируют оперативно, то людей разместят в укрытиях.