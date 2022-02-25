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Щастя знищене на 80 %, в Новоайдарі підірвали мости, – Гайдай

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П'ятниця 25 лютого 2022 22:13
Щастя знищене на 80 %, в Новоайдарі підірвали мости, – Гайдай Фото: В'їзд до Щастя (ЛОВЦА)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації Сергій Гайдай поділився актуальною інформацією про стан населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку чиновника.

Голова адміністрації розповів, що місто Щастя знищене на 80 %. Попри це, обстріли населеного пункту тривають. Щодо евакуації, то організований виїзд був зірваний.

"Нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з "градів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію", – написав Гайдай.

Окрім того, він згадав і про інші міста Луганщини. Зокрема, в Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали приватні будинки та інфраструктура. Одна людина загибла.

Натомість у Новоайдарі підірвали "старий" і "новий" мости. Також ведуться обстріли Золотого, Новотошківського та Попасної. В останній застрягли два потяги з евакуйованими. Якщо колію не зремонтують оперативно, то людей розмістять в укриттях.

До слова, російський десант невдало висадився в Одесі й відступив із втратами.

Нагадаємо, Україна збирається позиватися до Росії в Гаазі за воєнні злочини.

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