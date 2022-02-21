В Счастье из-за обстрелов остановили Луганскую ТЭС

Работу Луганской тепловой электростанции в городе Счастье пришлось остановить. Боевики во время обстрелов повредили все линии электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая в Facebook.
"Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!", - написал Гайдай.
При этом в пресс-службе территориальной общины Счастья сообщили, что всех работников ТЭС эвакуировали. Никто из сотрудников не пострадал.
"Коллектив Счастинского РЭС вынужден был покинуть свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни из-за обстрелов", - говорится в сообщении.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook уточнил, что боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм.
Напомним, с начала суток боевики более 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, в результате обстрела был ранен украинский военный.