У Щасті через обстріли зупинили Луганську ТЕС

Роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook.
"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!",- написав Гайдай.
При цьому в прес-службі територіальної громади щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.
"Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли", - говоривши в повідомленні.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.
Нагадаємо, з початку доби бойовики понад 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, в результаті обстрілу був поранений український військовий.