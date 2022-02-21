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У Щасті через обстріли зупинили Луганську ТЕС

Автор: Наталія Юрченко

Роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!",- написав Гайдай.

При цьому в прес-службі територіальної громади щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.

"Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли", - говоривши в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.

Нагадаємо, з початку доби бойовики понад 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, в результаті обстрілу був поранений український військовий.

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