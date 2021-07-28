Сбывали наркотики в столичном изоляторе: полиция задержала "смотрящего" и сообщников

Столичная полиция разоблачила схему сбыта наркотиков в Киевском следственном изоляторе. В преступную группу входили "смотрящий", сообщники из СИЗО и жители других областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Согласно данным следствия, 30-летний осужденный за убийство ребенка выполнял роль "смотрящего" за СИЗО. Пользуясь авторитетом, злоумышленник организовал группировку в состав которой входили арестованные и жители других областей.
"Специализировались" они на поставке и сбыте наркотических и психотропных веществ в спецучреждения путем "перебрасывания", - отмечает пресс-служба полиции.
Отмечается, что каждый из участников имел свою роль в схеме, а часть средств шла на развитие "бизнеса", другая же - на пополнение "общака".
В результате санкционированных обысков по месту жительства участников преступной группировки, правоохранители изъяли записи о заработанных на схеме средств, наркотики и другие запрещенные вещи.