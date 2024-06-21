СБУ звинуватила російського актора з "Універу" в пропаганді війни

Правоохоронці звинуватили російського актора Віталія Гогунського в пропаганді війни РФ проти України. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Вінницькій області.

Про кого йдеться

Зазначається, що правоохоронці зібрали доказову базу на російського актора та музиканта Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України. При цьому він виступає з "патріотичними" піснями на концертах перед сім'ями окупантів і перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Фото: Гогунський (facebook.com/ssu.vinnytsia)

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіамайданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників і героїзував їхню участь у війні проти України.

Що йому загрожує

Слідчі повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

поширення матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією;

пропаганда війни.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Що відомо про Гогунського

Віталій Гогунський є уродженцем Кременчука в Полтавській області, але свою кар'єру зробив у Росії. Гогунський став відомий завдяки своїй ролі в російському серіалі "Універ".

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