СБУ звинуватила російського актора з "Універу" в пропаганді війни
Правоохоронці звинуватили російського актора Віталія Гогунського в пропаганді війни РФ проти України. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Вінницькій області.
Про кого йдеться
Зазначається, що правоохоронці зібрали доказову базу на російського актора та музиканта Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.
Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України. При цьому він виступає з "патріотичними" піснями на концертах перед сім'ями окупантів і перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.
Фото: Гогунський (facebook.com/ssu.vinnytsia)
Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіамайданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників і героїзував їхню участь у війні проти України.
Що йому загрожує
Слідчі повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- поширення матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією;
- пропаганда війни.
Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Що відомо про Гогунського
Віталій Гогунський є уродженцем Кременчука в Полтавській області, але свою кар'єру зробив у Росії. Гогунський став відомий завдяки своїй ролі в російському серіалі "Універ".
СБУ "полює" за російськими артистами
Українська спецслужба проводить розслідування щодо низки російських акторів і артистів, які підтримують війну проти України.
Раніше в пропаганді війни СБУ звинуватила російського співака з Маріїнського театру Василя Герелло.
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