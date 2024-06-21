СБУ обвинила российского актера из "Универа" в пропаганде войны
Правоохранители обвинили российского актера Виталия Гогунского в пропаганде войны РФ против Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Винницкой области.
О ком идет речь
Отмечается, что правоохранители собрали доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.
Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины. При этом он выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями оккупантов и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины.
Фото: Гогунский (facebook.com/ssu.vinnytsia)
Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиаплощадках рупоров Кремля. Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.
Что ему грозит
Следователи сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;
- коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией;
- пропаганда войны.
Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Что известно о Гогунском
Виталий Гогунский является уроженцем Кременчуга в Полтавской области, но свою карьеру сделал в России. Гогунский стал известен благодаря своей роли в российском сериале "Универ".
СБУ "охотится" за российскими артистами
Украинская спецслужба проводит расследование в отношении ряда российских актеров и артистов, которые поддерживают войну против Украины.
Ранее в пропаганде войны СБУ обвинила российского певца из Мариинского театра Василия Герелло.
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