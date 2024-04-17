ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ оголосила підозру російському співаку Герелло: в чому причина

Середа 17 квітня 2024 16:10
UA EN RU
СБУ оголосила підозру російському співаку Герелло: в чому причина Архівне фото: Василь Герелло (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російському співаку з Маріїнського театру Василю Герелло оголосила підозру українська спецслужба. Він причетний до пропаганди війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБ України у Вінницькій області.

Деталі справи

Правоохоронці уточнюють, що Герелло відкрито виступав на підтримку РФ, зокрема під час масових заходів за участю диктатора Володимира Путіна на честь незаконної анексії Криму.

У своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братніх народів" і про те, що "більшість українців за Росію".

Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва РФ виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських окупантів, які брали участь у війні проти України.

Фото: Герелло (facebook.com)

Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників і героїзував їхню участь у війні проти України.

У чому його підозрюють

Ініційовані спецслужбою експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • пропаганда війни.

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

Василь Герелло

Народився в селі Васловівці Чернівецької області. Є народним артистом РФ.

18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму. 20 березня 2022 року в Чернівцях демонтували зірку на честь співака, який виступив на підтримку вторгнення

У травні 2022 року Латвія заборонила Герелло в'їзд у країну за підтримку і виправдання агресії Росії в Україні.

Підозри від СБУ поплічникам РФ

Українська спецслужба документує злочини окупантів та їхніх пособників. Серед таких осіб є й відомі особистості.

Нещодавно СБУ оголосила підозру співачці та колишній нардепці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

Також правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді "політексперту" Михайлу Шпіру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США