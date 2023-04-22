За час повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 300 зрадників, - Малюк

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Ми викрили більше 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. Із них - 9 в СБУ і 102 - в силах оборони загалом", - сказав він.

В якості прикладу він привів затримання в Очакові екскомандира одного із центрів спецоперацій ЗСУ, який виявився російським агентом. Він планував посприяти здачі міста окупантам.