СБУ зробила заяву щодо звільнення митрополита Павла з-під варти

Як зазначає СБУ, те, що митрополит Павло вийшов з-під варти, жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи в суді.

"Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться у заяві.

При цьому суд зобов'язав митрополита Павла носити електронний браслет, не залишати село Вороньків у Київській області без повідомлення, за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.

СБУ наголосила, що розслідування справи щодо митрополита Павла завершено, його адвокати ознайомлюються з матеріалами. Згодом справу передадуть до суду.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У липні СБУ вручила митрополиту нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни "громадянським конфліктом". Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внести заставу.

У понеділок, 7 серпня, стало відомо, що митрополита Павла випустили з-під варти, оскільки за нього внесли заставу у розмірі понад 33 млн гривень.

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