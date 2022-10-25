Спецназ СБУ знищив російську БМП-3 та дві позиції окупантів: відео

Ворожу БМП-3 було виявлено під час аеророзвідки. Тактична група розвідників Центру спецоперацій висунулася за передові позиції та знищила її точним пострілом із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

"На іншому напрямку після прямого влучення гранати РГО з ударного дрону один з окупантів вирушив на "концерт Кобзона" у ролі виконавця акробатичних трюків у повітрі", - зазначили в СБУ.

Ще одну позицію росіян, яку вони облаштували у захоплених дачних будинках, спецназівці відпрацювали мінометним вогнем.