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Спецназ СБУ знищив російську БМП-3 та дві позиції окупантів: відео

Фото: СБУ знищили російську БМП-3 та дві позиції окупантів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Військовослужбовці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили ворожу БМП-3 та дві позиції росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби безпеки України .

Ворожу БМП-3 було виявлено під час аеророзвідки. Тактична група розвідників Центру спецоперацій висунулася за передові позиції та знищила її точним пострілом із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

"На іншому напрямку після прямого влучення гранати РГО з ударного дрону один з окупантів вирушив на "концерт Кобзона" у ролі виконавця акробатичних трюків у повітрі", - зазначили в СБУ.

Ще одну позицію росіян, яку вони облаштували у захоплених дачних будинках, спецназівці відпрацювали мінометним вогнем.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 24 жовтня українські захисники пострілом у люк за допомогою безпілотника знищили російську бойову машину піхоти на Донеччині.

Раніше Генштаб показав знищення ворожої БМП разом із екіпажем. Машину розірвало на міні.

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Служба безпеки України