Спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов: видео

Военнослужащие Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили вражескую БМП-3 и две позиции россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины.
Вражеская БМП-3 была обнаружена во время аэроразведки. Тактическая группа разведчиков Центра спецопераций выдвинулась за передовые позиции и уничтожила ее точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
"На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО с ударного дрона один из оккупантов отправился на "концерт Кобзона" в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе", - отметили в СБУ.
Еще одну позицию россиян, которую они обустроили в захваченных дачных домах, спецназовцы отработали минометным огнем.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 24 октября украинские защитники выстрелом в люк с помощью беспилотника уничтожили российскую боевую машину пехоты в Донецкой области.
Ранее Генштаб показал уничтожение вражеской БМП вместе с экипажем. Машину разорвало на мине.