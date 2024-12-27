СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка готувала масштабні диверсії на "Укрзалізниці"

За допомогою свого агента, росіяни планували сходження потягів із військовим вантажем ЗСУ з колій, що могло завдати серйозної шкоди обороноздатності країни.

Повідомляється, що затриманий чоловік, мешканець Рівного, діяв за вказівками своїх кураторів з окупованого Криму - організатора мережі Романа Якимчука та "зв’язкового" Олександра Ігнатьєва.

В СБУ зазначили, що ці двоє, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, запросили у керівництва ГРУ РФ 100 000 доларів для виконання операції, хоча виконавцю обіцяли лише 40% від суми.

Фігурант готував саморобний пристрій, здатний спричинити аварію ешелону з боєприпасами. Щоб зафіксувати теракт, він замаскував кілька камер у вигляді пташиних гнізд.

Оперативники СБУ своєчасно нейтралізували зловмисника, задокументували злочинну діяльність та оголосили про підозру всім учасникам агентурної мережі.

Зазначається, що Якимчуку та Ігнатьєву було оголошено підозру заочно за такими статтями Кримінального кодексу України:

державну зраду (ч. 2 ст. 111),

підбурювання до диверсії (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113),

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Затриманий агент наразі перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення інших можливих учасників агентурної мережі.

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Нещодавно СБУ та ДБР затримали колаборанта, який під час російської окупації Херсону охороняв катівні росіян.