Намагались "залягти на дно". СБУ затримала ще сім колаборантів в Херсонській області

У Херсонській області затримали відразу сім колаборантів. Порушники намагалися уникнути правосуддя після співпраці з російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Служба безпеки затримала на правобережжі Херсонської області ще сімох колаборантів, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.

Співробітники СБУ пояснили, що після звільнення обласного центру фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта - мінімізували свої контакти й майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".

Однак СБУ спільно з Національною поліцією затримали двох мешканок Херсона, які в тимчасово окупованому місті були "головними бухгалтерами" - одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації гауляйтера Володимира Сальдо.

За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували "рубльову" зону.

Ще один затриманий - місцевий підприємець, який після окупації портового міста із дозволу окупантів облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

За наявними даними, через таких підконтрольних "фінансистів" ворог сподівався повністю вивести з обігу у регіоні офіційну валюту України.

Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу РФ.

Разом з ними затримано ще одного агітатора "рашизму", який зі сцени Білозерської громади виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.

Що загрожує колаборантам

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 4, 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.