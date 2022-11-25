СБУ знайшла посвідчення окупантів та методички з Москви у церкві МП на Буковині

Правоохоронці провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

Правоохоронці виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

"Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні, розповідати про нібито утиски "московської церкви", - заявили в СБУ.

Правоохоронцям вдалося знайти склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів. На комп'ютерах керівництва єпархії виявлено копії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Серед таких документів - посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

СБУ повідомила, що наразі тривають процесуальні дії у кримінальному проваджені за фактом державної зради.