СБУ знайшла посвідчення окупантів та методички з Москви у церкві МП на Буковині
Правоохоронці провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
Правоохоронці виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.
Правоохоронцям вдалося знайти склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів. На комп'ютерах керівництва єпархії виявлено копії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Серед таких документів - посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.
СБУ повідомила, що наразі тривають процесуальні дії у кримінальному проваджені за фактом державної зради.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі та ще у трьох церквах в Рівненській області.
Українські правоохоронці проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
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