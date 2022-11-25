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СБУ знайшла посвідчення окупантів та методички з Москви у церкві МП на Буковині

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 15:15
СБУ знайшла посвідчення окупантів та методички з Москви у церкві МП на Буковині Фото: СБУ знайшла посвідчення окупантів та методички з Москви у церквах МП на Буковині (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

Правоохоронці виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

"Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні, розповідати про нібито утиски "московської церкви", - заявили в СБУ.

Правоохоронцям вдалося знайти склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів. На комп'ютерах керівництва єпархії виявлено копії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Серед таких документів - посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

СБУ повідомила, що наразі тривають процесуальні дії у кримінальному проваджені за фактом державної зради.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі та ще у трьох церквах в Рівненській області.

Українські правоохоронці проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

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