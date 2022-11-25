СБУ нашла удостоверение оккупантов и методички из Москвы в церкви МП на Буковине

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ в Украине, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви", - заявили в СБУ.



Правоохранителям удалось найти склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет Россию и призывает поддержать оккупантов. На компьютерах руководства епархии обнаружены копии удостоверений оккупантов, участвовавших в боевых действиях против ВСУ. Среди таких документов - удостоверение "героя России", подписанный министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.