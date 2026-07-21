СБУ зірвала подвійний теракт спецслужб РФ у центрі Івано-Франківська

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла подвійному підриву у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську. Його спланували, однак не змогли реалізували російські спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.
Як вдалося дізнатися контррозвідці СБУ, перший теракт повинен був статися внаслідок дистанційної активації саморобної бомби на паркінгу.
Другий - уже після прибуття на місце події екстрених служб.
Російські спецслужби завербували місцевого безробітного, коли той шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Саме він і виконував усі вказівки ворога.
"Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з рф обрали місце майбутнього підриву", - розповіли в СБУ.
Трохи пізніше ворожий агент придбав складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП).
Російські спецслужбісти доручили йому замаскувати саморобні вибухові пристрої під кухонні каструлі. За задумом ворога, кожна з них мала містити по 6 кг вибухівки, детонатор і сотні металевих болтів для посилення ураження.
Перший СВП фігурант мав закласти між цивільними автомобілями на паркувальному майданчику. Після вибуху та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, медиків і рятувальників росіяни планували дистанційно підірвати другу вибухівку, начинену шрапнеллю та замасковану неподалік.
Контррозвідка СБУ запобігла теракту, задокументувала всі етапи його підготовки та встановила російських спецслужбістів, причетних до планування злочину.
Раніше РБК-Україна писало, що в СБУ попередили українців про нову схему Росії.
Також ми розповідали, що Сили оборони та Центр протидії дезінформації зафіксували активізацію російських спецслужб.
Ба більше, стало відомо про те, що 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram.