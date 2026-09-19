RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

СБУ сбила реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком (видео)

20:09 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: Российский БПЛА (Getty Images)

Украинские дроны-перехватчики все более эффективно сбивают реактивные цели врага. По словам президента, это уже второй подобный успех военной контрразведки СБУ за один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По словам президента, это уже второе успешное применение нового украинского дрона-перехватчика за сегодняшний день - ранее в этот день СБУ уже сбивала им враждебную цель.

В этот раз бойцы военной контрразведки СБУ поразили им российский реактивный беспилотник "Герань-5".

Напомним, сегодня Зеленский уже показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками.

По словам президента, заслушавшего доклад главы СБУ Александра Поклада, военная контрразведка уже имеет хороший результат в противодействии таким дронам.

На днях глава государства также подтверждал успешные испытания сразу двух отечественных перехватчиков, сбивших российский реактивный "Шахед". Президент поблагодарил разработчиков и подчеркнул, что производство таких средств будут масштабироваться, чтобы дать Украине больше защиты перед зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийАтака дронов