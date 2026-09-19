СБУ сбила реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком (видео)

По словам президента, это уже второе успешное применение нового украинского дрона-перехватчика за сегодняшний день - ранее в этот день СБУ уже сбивала им враждебную цель.

В этот раз бойцы военной контрразведки СБУ поразили им российский реактивный беспилотник "Герань-5".