В СБУ заявили, что российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине
Российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине. В частности, в поисках легкой наживы они становятся неконтролируемыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В СБУ отметили, что об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении.
Российские оккупанты мотивируются возможностью грабежей, а офицеры не имеют реальной власти и вынуждены подчиняться "не русским вожакам и солдатам", которые преобладают в первой роте, свидетельствуют перехваченные разговоры.
"Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать", - рассказывает российский оккупант своей матери.
Также командиры массово инициируют сбор подписей своих подчиненных с отказом двигаться дальше. При этом их не пугает даже страх быть уволенными.
Оккупанты перешли к террору мирного населения. Профессиональные военные теряют власть и ее подхватывают "беспредельщики".
Ранее мы сообщали, что СБУ за сутки задержала бойца группировки "Сомали" и нескольких российских шпионов.
Также мы писали, что СБУ опровергла очередной фейк России о размещении позиций ВСУ на крышах домов.
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