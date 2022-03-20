ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В СБУ заявили, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 березня 2022 14:04
В СБУ заявили, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні. Зокрема, в пошуках легкої наживи вони стають неконтрольованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В СБУ зазначили, що про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є в розпорядженні.

Російські окупанти мотивуються можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади й змушені підпорядковуватися "не русским ватажкам и солдатам", які переважають у першій роті, свідчать перехоплені розмови.

"Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать", - розповідає російський окупант своїй матері.

Також командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими.

Окупнати перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють "бєспрєдєльщики".

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала бійця угрупування "Сомалі" та декількох російських шпигунів.

Також ми писали, що СБУ спростувала черговий фейк Росії про розміщення позицій ЗСУ на дахах будинків.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні