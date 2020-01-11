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В СБУ заявили, что Иран подтвердил первую версию их расследования

Новости » Общество     11.01.2020 - 11:04
В СБУ заявили, что Иран подтвердил первую версию их расследования
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

СБУ рассматривало работу ЗРК в ручном режиме основной версией катастрофы

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили украинский самолет, подтвердила первую версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, СБУ рассматривала работу зенитно-ракетного комплекса в ручном режиме основной версией катастрофы.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновение самолета с ракетой и теракт. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - отметил Баканов.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

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