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В СБУ заявили, що Іран підтвердив першу версію їх розслідування

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 11:04
В СБУ заявили, що Іран підтвердив першу версію їх розслідування
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

СБУ розглядало роботу ЗРК в ручному режимі основною версією катастрофи

Заява іранської влади про те, що військові цієї країни помилково збили український літак, підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України (СБУ). Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає прес-служба відомства.

За його словами, СБУ розглядала роботу зенітно-ракетного комплексу в ручному режимі основною версією катастрофи.

"Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи - робота зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Вчора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткненні літака з ракетою і можливий теракт. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію ", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом".

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