СБУ заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке на Украину

Украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что в течение выходных специалисты продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки и последующей официальной атрибуции.

"Все детали события документируются в рамках ранее открытого уголовного производства", - добавили в СБУ.