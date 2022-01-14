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СБУ заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке на Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что в течение выходных специалисты продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки и последующей официальной атрибуции.

"Все детали события документируются в рамках ранее открытого уголовного производства", - добавили в СБУ.

Напомним, сегодняшняя кибератака на государственные сайты стала самой мощной за последние четыре года.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве цифровой трансформации установили, как хакерам удалось взломать украинские сайты.

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