Кибератака на госсайты Украины: стали известны первые результаты расследования

Сегодня, 14 января состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины. Стали известны первые подробности расследования дела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

Всего было атаковано более 70 госресурсов, 10 из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, это не навредило персональным данным и контенту сайтов.

"Сейчас мы можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack - атака через цепочку поставок", - пишет пресс-служба.

Кибератака заключалась во взломе инфраструктуры одной из коммерческих компаний, которая имела доступ с правами администратора к украинским правительственным сайтам.

"В течение выходных специалисты продолжат расследование, чтобы установить его заказчиков и ответственных за кибератаку", - добавляет пресс-служба.