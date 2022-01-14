ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кибератака на госсайты Украины: стали известны первые результаты расследования

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 20:38
Кибератака на госсайты Украины: стали известны первые результаты расследования Фото: стали известны первые результаты расследования кибератаки на Украину (Фото freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 января состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины. Стали известны первые подробности расследования дела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

Всего было атаковано более 70 госресурсов, 10 из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, это не навредило персональным данным и контенту сайтов.

"Сейчас мы можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack - атака через цепочку поставок", - пишет пресс-служба.

Кибератака заключалась во взломе инфраструктуры одной из коммерческих компаний, которая имела доступ с правами администратора к украинским правительственным сайтам.

"В течение выходных специалисты продолжат расследование, чтобы установить его заказчиков и ответственных за кибератаку", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня состоялась глобальная кибератака на украинские правительственные сайты. В СНБО считают, что за ней стоит Российская Федерация.

Тем временем в офисе президента уверяют в том, что Украина готова ответить на нее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Украина Киберполиция
NEWS
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины