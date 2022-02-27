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СБУ завладели секретными документами российских военных

Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также есть:

  • боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
  • схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;
  • условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли нефтебазу под Васильковом, в результате чего произошло возгорание.

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