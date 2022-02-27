СБУ завладели секретными документами российских военных

Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.
Среди документов также есть:
Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.