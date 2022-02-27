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СБУ заволоділи секретними документами російських військових

Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки заволоділа секретними документами російських окупантів. Вони належали загарбникам, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.

Серед документів також є:

  • бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
  • схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
  • умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Зазначається, що отримані документи будуть слугувати доказовою базою для суду над російськими окупантами.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли нафтобазу під Васильковом, в результаті чого сталося загоряння.

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