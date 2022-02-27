СБУ заволоділи секретними документами російських військових

"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.

Серед документів також є:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Зазначається, що отримані документи будуть слугувати доказовою базою для суду над російськими окупантами.