СБУ заволоділи секретними документами російських військових

Служба безпеки заволоділа секретними документами російських окупантів. Вони належали загарбникам, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.
Серед документів також є:
Зазначається, що отримані документи будуть слугувати доказовою базою для суду над російськими окупантами.