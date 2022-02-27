СБУ завладели секретными документами российских военных
Фото: СБУ получили секретные документы войск РФ (ssu.gov.ua)
Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.
Среди документов также есть:
- боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
- схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;
- условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.
Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.