СБУ завладели секретными документами российских военных

Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также есть:

боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;

условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.