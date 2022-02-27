ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ завладели секретными документами российских военных

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 10:39
СБУ завладели секретными документами российских военных Фото: СБУ получили секретные документы войск РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также есть:

  • боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
  • схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;
  • условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли нефтебазу под Васильковом, в результате чего произошло возгорание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина