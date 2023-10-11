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СБУ затримала зрадника, який охороняв в'язницю в окупованому Херсоні

Фото: СБУ затримала зрадника, який охороняв в'язницю під час окупації Херсона (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму рф під час захоплення Херсона. Зловмисником виявився екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Він після захоплення обласного центру перейшов на бік загарбників і запропонував свою "кандидатуру" до лав охоронців російських тюрем.

Для цього написав "заяву на працевлаштування» на ім’я очільника так званого "управління служби виконання покарань по Херсонській області" колаборанта Євгена Соболєва", - йдеться в повідомленні.

У червні 2022 року зрадника призначили "молодшим інспектором групи нагляду" у складі захопленої на той час "Північної виправної колонії № 90".

"На цій "посаді" він забезпечував охорону камер та "периметра" російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.Також фігурант брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території країни-агресора", - додали в СБУ.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінниччини, де сподівався "загубитися" серед місцевих жителів і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали його. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Херсон було деокуповано у листопаді 2022 року. З того часу СБУ постійно затримують зрадників, які перейшли на бік загарбників. Так, раніше СБУ в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ та "зливала" ворогові персональні дані українських захисників. Крім того, у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.

 

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