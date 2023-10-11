СБУ задержала предателя, охранявшего тюрьму в оккупированном Херсоне

Он после захвата областного центра перешел на сторону захватчиков и предложил свою "кандидатуру" в ряды охранников российских тюрем.

Для этого написал "заявление на трудоустройство" на имя руководителя так называемого "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области" коллаборанта Евгения Соболева", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года предателя назначили "младшим инспектором группы надзора" в составе захваченной в то время "Северной исправительной колонии № 90".

"На этой "должности" он обеспечивал охрану камер и "периметра" российской тюрьмы, в которую рашисты заключали участников движения сопротивления в регионе. Также фигурант принимал участие в депортации пострадавших к местам лишения свободы на территории страны-агрессора", - добавили в СБУ.

После освобождения Херсона злоумышленник скрылся в Винницкой области, где надеялся "потеряться" среди местных жителей и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разыскали злоумышленника и задержали его. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, Херсон был деоккупирован в ноябре 2022 года. С того времени СБУ постоянно задерживают предателей, перешедших на сторону захватчиков. Так, ранее СБУ в Херсоне задержала медсестру. Она работала на ФСБ и "сливала" врагу персональные данные украинских защитников. Кроме того, в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.