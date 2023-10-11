ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ затримала зрадника, який охороняв в'язницю в окупованому Херсоні

Херсон, Середа 11 жовтня 2023 15:28
UA EN RU
СБУ затримала зрадника, який охороняв в'язницю в окупованому Херсоні Фото: СБУ затримала зрадника, який охороняв в'язницю під час окупації Херсона (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму рф під час захоплення Херсона. Зловмисником виявився екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Він після захоплення обласного центру перейшов на бік загарбників і запропонував свою "кандидатуру" до лав охоронців російських тюрем.

Для цього написав "заяву на працевлаштування» на ім’я очільника так званого "управління служби виконання покарань по Херсонській області" колаборанта Євгена Соболєва", - йдеться в повідомленні.

У червні 2022 року зрадника призначили "молодшим інспектором групи нагляду" у складі захопленої на той час "Північної виправної колонії № 90".

"На цій "посаді" він забезпечував охорону камер та "периметра" російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.Також фігурант брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території країни-агресора", - додали в СБУ.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінниччини, де сподівався "загубитися" серед місцевих жителів і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали його. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Херсон було деокуповано у листопаді 2022 року. З того часу СБУ постійно затримують зрадників, які перейшли на бік загарбників. Так, раніше СБУ в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ та "зливала" ворогові персональні дані українських захисників. Крім того, у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Херсон
NEWS
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати