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СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области

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Вторник 07 марта 2023 14:30
СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области Фото: СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала информатора, который собирал данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и наводил российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Предателем оказался житель Новомосковска. Предатель собирал данные о позициях и перемещении наших воинов в регионе. Также он передавал врагу координаты о городских торговых заведениях и других местах пребывания людей.

"При этом в "отчетах" менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - добавляет пресс-служба.

Предатель находился на связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. Также коллаборационист передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска правоохранители обнаружили:

  • компьютерную техника и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором;
  • рашистскую символику;

Фото: СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента Главного управления Генерального штаба ВС России, пытавшегося склонить городские власти Очакова к сотрудничеству с российскими оккупантами.

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