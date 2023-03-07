СБУ задержала информатора, который собирал данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и наводил российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Предателем оказался житель Новомосковска. Предатель собирал данные о позициях и перемещении наших воинов в регионе. Также он передавал врагу координаты о городских торговых заведениях и других местах пребывания людей.

"При этом в "отчетах" менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - добавляет пресс-служба.

Предатель находился на связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. Также коллаборационист передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска правоохранители обнаружили:

компьютерную техника и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором;

рашистскую символику;

Фото: СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области (t.me/SBUkr)