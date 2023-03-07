СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области
СБУ задержала информатора, который собирал данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и наводил российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Предателем оказался житель Новомосковска. Предатель собирал данные о позициях и перемещении наших воинов в регионе. Также он передавал врагу координаты о городских торговых заведениях и других местах пребывания людей.
"При этом в "отчетах" менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - добавляет пресс-служба.
Предатель находился на связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. Также коллаборационист передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде координат или фотоматериалов с привязкой к местности.
Во время обыска правоохранители обнаружили:
- компьютерную техника и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором;
- рашистскую символику;
Фото: СБУ задержала предателя, наводящего ракеты по торговым центрам Днепропетровской области (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента Главного управления Генерального штаба ВС России, пытавшегося склонить городские власти Очакова к сотрудничеству с российскими оккупантами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.