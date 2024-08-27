СБУ затримала зрадника, який коригував удари по військовим шпиталям на Донеччині

Російська розвідка завербувала мешканця Краматорська, який потрапив у їхнє поле зору через антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Агент збирав розвіддані про локації оперативних аеродромів та координати для обстрілів. Комунікація з російським куратором відбувалася через месенджер, з використанням вигаданих нікнеймів для конспірації.

СБУ встановила особи агента та його російського куратора, поетапно задокументувала їхні злочини. Куратор надсилав агенту Google-карти, на які той наносив розвіддані та передавав їх російській спецслужбі.

Затримання відбулося за місцем проживання агента. У нього вилучили телефон і комп'ютерну техніку, які використовувалися для передачі даних ворогу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.