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СБУ затримала інформатора РФ, що шпигував за пунктами базування HIMARS під Покровськом

Четвер 15 серпня 2024 11:56
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СБУ затримала інформатора РФ, що шпигував за пунктами базування HIMARS під Покровськом Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого інформатора, який передавав окупантам дані про позиції Сил оборони на Донеччині. Особливу увагу ворога привертали пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник намагався визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ. Ця інформація була потрібна агресору для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту.

Для збору розвідувальної інформації чоловік об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі і випитував потрібні відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії і затримала фігуранта. Як встановило розслідування, інформатором є мешканець Мирнограду, який активно користувався російським Telegram-ботом для збору інформації про розташування ЗСУ на східному фронті. Ворожий поплічник передавав дані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом через цей інтернет-ресурс.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти з доказами передачі закритих відомостей агресору.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, що шпигував за пунктами базування HIMARS під Покровськом (t.me/SBUkr)

Раніше у Харкові затримали зрадника, який співпрацював з Росією на початку повномасштабної війни та допомагав загарбникам "зомбувати" жителів Куп’янська.

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